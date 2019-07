Beenderen gevonden van Franse rugzaktoerist die in februari in Australië verdween

Erwan Ferrieux (links) was sinds februari vermist, samen met de Brit Hugo Palmer (rechts). Foto: EPA-EFE

In Australië zijn beenderen teruggevonden van een 21-jarige Franse rugzaktoerist die sinds februari werd vermist samen met een Britse backpacker. De overblijfselen werden vorige maand aangetroffen aan een kust in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales. DNA-onderzoek heeft nu uitgewezen dat ze toebehoren aan de jonge Fransman Erwan Ferrieux, zo meldt de plaatselijke politie.

Ferrieux werd in februari samen met de 20-jarige Brit Hugo Palmer voor het laatst gezien in de buurt van het bij surfers populaire Shelley Beach, zo’n 400 kilometer ten noorden van Sydney.

Volgens de politie vonden enkele vissers half juni niet ver van Shelley Beach drie beenderen in het water. Vier maanden eerder was in de buurt van die plaats ook al de huurauto teruggevonden van de vermiste reizigers. Uit DNA-tests blijkt dat alle beenderen van eenzelfde persoon zijn, namelijk van Erwan Ferrieux.

Zondag werd op Flynns Beach in Port Macquarie, minder dan een kilometer verderop, ook een kleiner bot teruggevonden, maar het is momenteel te vroeg om te zeggen of ook dit kan gelinkt worden aan een van de twee rugzaktoeristen, aldus nog de politie.

Volgens mediagroep ABC waren beide vrienden op het moment van hun verdwijning al sinds november op reis in Australië. De Australische speurders hadden de zoektocht naar de jongemannen vijf dagen na hun verdwijning op 17 februari gestaakt. Ze gaan ervan uit dat Ferrieux en Palmer zijn verdronken.

Sinds eind mei wordt in Nieuw-Zuid-Wales ook de 18-jarige Belg Théo Hayez vermist. Hij werd voor het laatst gezien in Byron Bay, nog eens 400 kilometer verder naar het noorden.

