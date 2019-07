Bali opgeschrikt door aardbeving

Het Indonesische eiland Bali is dinsdagochtend opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 5,7.

Het epicentrum van de onderzeese beving lag op ongeveer 100 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Denpasar, op een diepte van 96 kilometer. Dat zegt het Amerikaanse geologisch instituut USGS. Er werd geen tsunamiwaarschuwing gegeven.

Vakantiegangers konden de beving naar verluidt tot in hun hotelkamers voelen, maar er zijn voorlopig geen meldingen binnengekomen over schade of slachtoffers.

Indonesië ligt in de zogenaamde Ring van Vuur, in de Stille Oceaan, waar geregeld aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. De Australische plaat schuift er onder de Euraziatische plaat, met enkele centimeters per jaar.