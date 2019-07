Geluk bij een ongeluk: veel bewolking maar weinig regen

Het KMI verwacht de komende dagen veel bewolking afgewisseld met periodes van opklaringen. Maar desondanks blijft het gelukkig voor de zomerliefhebbers wel grotendeels droog.

De weersverwachtingen voor dinsdag. Foto: KMI

Het blijft dinsdag droog, maar het KMI verwacht op veel plaatsen wel veel bewolking, met pas in de loop van de namiddag of ’s avonds opklaringen. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Hoge Venen, rond 19 of 20 graden in het centrum en 22 graden in Belgisch Lotharingen.

Woensdag is er meestal vrij veel zon. In de loop van de dag ontwikkelen er zich vooral in het binnenland wel wolkenvelden. Het blijft droog bij maxima van 20 graden in de Hoge Venen tot 25 graden in de Kempen.

Donderdag wordt het iets wisselvalliger met soms opklaringen, maar ook zwaarbewolkte perioden. In de loop van de dag vergroot de kans op wat regen of enkele buien. De maxima schommelen tussen 21 en 26 graden.