Codebreker en oorlogsheld Alan Turing zal op nieuwe biljet van 50 pond prijken

De Britse wiskundige Alan Turing, die de Tweede Wereldoorlog hielp beëindigen door codes van de nazi’s te kraken, zal op de nieuwe biljetten van 50 pond prijken. Dat heeft de Bank of England maandag bekendgemaakt. Turing kreeg pas in 2013 postuum gratie, nadat hij in 1952 veroordeeld werd tot chemische castratie voor zijn homoseksualiteit.

“Als de vader van computerwetenschap en artificiële intelligentie, en een oorlogsheld, waren Alan Turings verwezenlijkingen verreikend en baanbrekend”, verklaarde hoofd van de Bank of England Mark Carney, die Turing uit bijna duizend genomineerde wetenschappers onder wie Stephen Hawking selecteerde. “Turing is een reus op wiens schouders zovelen nu staan.”

Hoofd van de Bank of England Mark Carney poseert bij een ontwerp van het biljet. Foto: AFP

Turing ontwikkelde de Turing-test, die vandaag nog steeds wordt gebruikt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde hij een elektromechanische machine – een voorloper van moderne computers – waarmee hij de codes kraakte die Duitse duikboten gebruikten, de Enigma-codes. Zijn werk zorgde ervoor dat de oorlog minder lang duurde, en op die manier werden duizenden levens gered.

Veroordeeld voor homoseksuele daden

Turing stierf in 1954 op amper 41-jarige leeftijd aan een cyanide-vergiftiging. Twee jaar voor zijn dood werd hij veroordeeld wegens homoseksuele daden, illegaal in Groot-Brittannië tot 1967. Hij werd veroordeeld tot chemische castratie en verloor zijn job. In 2013 kreeg hij postuum koninklijk pardon voor die veroordeling, nadat de Britse regering in 2009 al officieel spijt betuigde voor de “inhumane” manier waarop Turing was behandeld.

In 2014 eerde de Oscarwinnende film The Imitation Game Alan Turing, die gespeeld werd door Benedict Cumberbatch.

Primeur

Op het nieuwe bankbiljet zal niet alleen een foto van Turing staan, maar ook een tabel en wiskundige formule uit een essay van Turing, een afbeelding van een voorloper van de computer en technische tekeningen van de machines die gebruikt werden om de Enigma-code te breken. Daarnaast zal er ook een uitspraak van Turing over de opkomst van artificiële intelligentie op staan: “Dit is maar een voorsmaakje van wat nog komt, en maar de schaduw of wat zal zijn.”

Het biljet zal eind 2021 in omloop komen.

Het zou de eerste keer zijn dat een persoon van wie geweten is dat die homoseksueel is, op een Brits bankbiljet zal staan.