Paul Put is niet langer de bondscoach van Guinee. Dat meldde de Guinese voetbalbond maandag. Het ontslag komt een week nadat Guinee op de Africa Cup in Egypte in de achtste finales met 3-0 uitgeschakeld werd door Algerije.

Put had Guinee sinds maart 2018 onder zijn hoede. Eerder was de 63-jarige ex-trainer van Lokeren, Lierse en Moeskroen ook al bondscoach van Gambia, Burkina Faso, Jordanië en Kenia. Met Burkina Faso schopte hij het in 2013 verrassend tot de finale van de Africa Cup.