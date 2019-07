Bayern wil goalgetter Lewandowski langer aan zich binden: “Robert voelt zich hier in zijn sas”

Bayern München wil goalgetter Robert Lewandowski graag langer aan boord houden. De Duitse grootmacht wil het contract van de 30-jarige Pool openbreken en verlengen tot 2023. “Een akkoord is er nog niet, maar Robert voelt zich bij Bayern erg in zijn sas”, vertelde voorzitter Karl-Heinz Rummenigge

Lewandowski kwam in 2014 over van Borussia Dortmund en kroonde zich in zijn vijf seizoenen bij Bayern drie keer tot topscorer van de Bundesliga. Afgelopen jaargang was in hij in totaal goed voor maar liefst veertig treffers.

“Zo’n speler wil je niet kwijt”, verklaarde Rummenigge vanuit Los Angeles waar de Duitsers op oefenkamp zijn. De voorzitter vindt de leeftijd van de Pool absoluut geen probleem. Na afloop van zijn nieuwe langjarige contract zal Lewandowski immers een fikse dertiger zijn. “Als je naar zijn lichaam kijkt, zie je een speler die makkelijk nog een aantal jaren op het hoogste niveau mee kan. Voor ons is het dus helemaal geen optie dat hij Bayern moet verlaten.”