Kris Peeters (CD&V) niet blij met kritiek van Pieter De Crem: “Zouden zich beter discreet opstellen”

Europees parlementslid Kris Peeters (CD&V) betreurt dat partijgenoot Pieter De Crem openlijk de koers van CD&V op de korrel heeft genomen. Volgens Peeters is een interne werkgroep volop bezig met de evaluatie van de tegenvallende verkiezingsuitslag voor CD&V. Die werkgroep komt in september met een rapport. Tot die tijd zouden partijgenoten volgens Peeters best “discreet” zijn.

CD&V-kopstuk Pieter De Crem toonde zich het afgelopen weekend in de VTM-studio niet mals voor zijn eigen partij. Volgens hem moeten de christendemocraten het over een andere boeg gooien. Hij is bijvoorbeeld van oordeel dat “de band met de standenorganisaties resoluut doorgeknipt moet worden.” De partij moet volgens De Crem ook een andere richting uit, want ze gaat volgens hem te veel mee in een “softgroene koers”.

LEES OOK. Stilte voor de storm bij CD&V: “Snel een nieuw elan, of we eindigen als een bruistablet”

Partijgenoot Kris Peeters is duidelijk not amused met de kritiek van De Crem. “Ik ga daar inhoudelijk niet op reageren. Maar als we afspreken dat 12 mensen een evaluatie zullen doorvoeren en dat die dingen in het partijbestuur en de algemene vergadering zullen worden besproken, dan moet er discretie zijn en moeten we niet het gras voor de voeten van die 12 mensen wegmaaien”, aldus Peeters. De interne CD&V-werkgroep zou in september met een rapport komen. Tot die tijd zouden partijgenoten best discreet blijven, meent Peeters.