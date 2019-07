Gebouw ingestort in Mumbai: 2 doden, 40 mensen zitten vast

In de Indiase stad Mumbai is een gebouw van vier verdiepingen ingestort. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen. Ongeveer veertig anderen zitten onder het puin, aldus de politie. De instorting gebeurde in de wijk Dongri. Hulpverleners zijn ter plaatse en zoeken naar overlevenden. Vijf mensen, onder wie een baby, konden worden gered.

Volgens politieofficier Sandeep Bagdikar zijn de lichamen van twee vrouwen uit het puin gehaald. Zeker vijftien gezinnen woonden in het gebouw, dat bijna 100 jaar oud is, zei Devendra Fadnavis, de hoogstgeplaatste minister van de Indiase staat Maharashtra.

De wijk was nog overstroomd tijdens de recente moessonregens. In het gebied staan vele in verval geraakte huizen. Mogelijk waren de funderingen van het gebouw verzwakt door de overstromingen, aldus de lokale media. De hulpverleners ondervinden moeilijkheden om hun materiaal en voertuigen ter plaatse te krijgen door de smalle straten.