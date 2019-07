Omstreden Europese topambtenaar moet opstappen

De secretaris-generaal van de Europese Commissie Martin Selmayr zal zijn post wellicht moeten verlaten. Dat zegt hij aan Politico. “Tegen eind volgende week ben ik weg”, zei hij. De Duitse topambtenaar kwam bij zijn aanstelling begin vorig jaar in opspraak, omdat zijn promotie niet volgens de regels gebeurd zou zijn.

Martin Selmayr is als secretaris-generaal van de Europese Commissie de hoogste ambtenaar van de uitvoerende Europese macht. Maar Selmayr is een Duitser, net als kandidaat-Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. Het is een ongeschreven regel dat de voorzitter en de secretaris-generaal niet dezelfde nationaliteit hebben. Het Europees Parlement beslist dinsdagavond over de voordracht van Von der Leyen, maar tijdens een ontmoeting met de parlementsleden van haar christendemocratische EVP-fractie had ze al laten uitschijnen dat ze Selmayr de laan uit zou sturen als ze aangeduid wordt als Commissievoorzitter.

In een reactie aan Politico zegt Selmayr dat hij wellicht tegen eind volgende week vertrekt uit de Berlaymont. De Duitser heeft von der Leyen twee weken geleden al zijn ontslag aangeboden toen de Europese Raad haar voordroeg, zegt hij. “Ik heb haar verteld dat dit probleem zou komen bovendrijven, en dat ze daarop een antwoord zou moeten bieden, zonder met mij rekening te houden. Ik heb haar gezegd dat het belangrijkste nu is dat ze de stemming (in het Europees Parlement, nvdr.) wint.”

Omstreden figuur

Selmayr werd in februari vorig jaar gepromoveerd tot secretaris-generaal. Dat ging toen niet onopgemerkt voorbij. De Duitser was sinds 2014 de kabinetschef van huidig Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, niet de juiste rang om tot secretaris-generaal benoemd te kunnen worden. Maar eind januari solliciteerde hij voor de post van adjunct-secretaris-generaal. Een tweetal weken werd hij al benoemd, terwijl die procedure normaal gezien maanden duurt.

Meteen na zijn benoeming meldde de zittende secretaris-generaal bovendien dat hij met pensioen zou gaan, waardoor Selmayr nauwelijks enkele minuten na zijn benoeming plots de hoogste Europese ambtenaar werd. Het Europees Parlement en de Ombudsvrouw waren toen vernietigend over die benoeming, maar de Commissie bleef erbij dat ze de regels had gevolgd.