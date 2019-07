UEFA bevestigt: KV Mechelen mag (voorlopig) deelnemen aan de Europa League

Goed nieuws voor KV Mechelen: de club mag deelnemen aan de Europa League. Dat meldt de UEFA.

Op dit moment gaat de UEFA ervan uit dat Malinwa als Belgische bekerwinnaar in de groepsfase van de Europa League zal beginnen. Zolang het BAS KV Mechelen niet veroordeeld heeft voor matchfixing grijpt de Europese voetbalbond niet in. Het BAS heeft nog circa twee maanden om te beslissen. Als Malinwa effectief veroordeeld wordt, dan herbekijkt de UEFA de zaak.

Dit lijkt slecht nieuws voor AA Gent, dat nu in principe niet Europees speelt. Het zal Antwerp zijn dat volgende week donderdag in de voorrondes van de Europa League het Roemeense Viittorul treft.

“Het BAS heeft tot midden augustus tijd om een uitspraak te doen, op tijd dus voor de start van de Europa League”, meldt KV Mechelen op zijn website. “Zolang gaat de UEFA ervan uit dat KV Mechelen gewoon in de groepsfase van de Europa League zal starten. Het is nu afwachten wat de uitspraak van het BAS zal zijn. Spreekt het BAS de club vrij, dan kan KV Mechelen in september sowieso Europa in.”

