Vegetariërs woedend nadat Burger King ‘waarheid’ onthult over nieuwe burger: “Gelukkig heb ik de kleine lettertjes gelezen”

De populaire fastfoodketen Burger King ligt onder vuur: de laatste nieuwe toevoeging aan het menu zou een vegetarische burger moeten zijn, maar volgens verschillende klanten is dat helemaal niet zo.

Sinds vorige week staat de nieuwe burger met halloumi (soort geitenkaas, nvdr) op het menu bij Burger King. Het vlees is - uiteraard - vervangen door halloumi, maar verder blijft het klassieke recept (een brioche broodje, de sla, uien, tomaten en mayonaise) gewoon aanwezig zoals bij de andere burgers. Een aanvaardbare optie dus voor de vegetarische burgerfans, zo vindt de fastfoodketen.

Alleen is de burger helemaal niet zo vegetarisch. Bezoekers ontdekten al snel dat het stuk halloumi in dezelfde olie als het vlees en de vis belandt, en uiten nu hun ongenoegen op sociale media. “Gelukkig heb ik de kleine lettertjes gelezen. Dit is zeer misleidend”, klinkt het op Twitter. Of ook: “Er gaan veel mensen zijn die deze burger eten in de veronderstelling dat die vegetarisch is. Maak dit veel duidelijker, Burger King.”

(lees verder onder de tweets)

I’m soooo annoyed that the halloumi burger that Burger King now do is cooked in the same fryer as the meat and fish, WHy can’t places give us more than one veggie option on the entire menu ffs — elly (@ekxte) July 14, 2019

Ooh new ‘meat free’ halloumi burger from @BurgerKing only it’s not meat free after it’s cooked. ‘So how can we cook this meat free burger?’, ‘Oh just drop it in the oil with the chicken and fish.’ ??.

‘Meat free’ burger cooked with meat. ???????. Seriously ?!!!! — Ira (@ira12) July 15, 2019

“Niet mogelijk”

In een reactie laat Burger King weten dat het nooit gepretendeerd heeft dat de halloumi-burger een vegetarische optie is, wel zegt de keten in alle communicatie dat het om een ‘meat-free’ optie gaat, een vleesvrije variant dus. En daar is dus niks mis mee, zo stelt een woordvoerder, want in halloumi zit nu eenmaal geen vlees.

Waarom de succesketen niet gewoon investeert in een extra friteuse? Of de halloumi op een andere manier klaarmaakt, bijvoorbeeld in de oven? “Op dit moment zijn we niet operationeel in staat om aparte friteuses en oliefiltersystemen in al onze restaurants te faciliteren. Het is niet mogelijk”, klinkt het. “Dit is echter een focus voor ons in de toekomst en ons team zal actief op zoek gaan naar oplossingen.”

LEES OOK. Korenmarkt meer dan ooit Burgermarkt. Met komst van Burger King hebben alle grote spelers een vestiging op het plein