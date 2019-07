West Ham United betaalt recordbedrag voor Eintracht Frankfurt-spits Sebastien Haller

Sebastien Haller verlaat Eintracht Frankfurt en trekt naar West Ham. Beide clubs zijn tot een akkoord gekomen over de transfer van de 25-jarige Fransman. Als Haller de medische testen in Londen doorstaat, is de overgang officieel. De Hammers betalen naar verluidt zo’n 50 miljoen euro inclusief bonussen, nog nooit eerder betaalde de Engelse club zoveel voor een speler.

De Duitse halvefinalist van de Europa League meldde dinsdagochtend het akkoord tussen beide clubs. Haller heeft toestemming gekregen van zijn ploeg om medisch gekeurd te worden door zijn nieuwe werkgever en de laatste plooien van het contract glad te strijken.

Bij West Ham United moet Haller de naar China vertrokken Marko Arnautovic doen vergeten. De Oostenrijker scoorde zowel op als buiten het veld. Arnautovic gaf meerdere keren aan te willen vertrekken uit Londen, maar verlengde steeds, tegen alle verhouding in, zijn contract. Vorige week kwam er een definitief einde aan het kortstondige huwelijk tussen Arnautovic en West Ham United.

Haller voetbalde sinds 2017 in Frankfurt, nadat hij van Auxerre bij Utrecht terecht was gekomen. Dit seizoen vond de aanvaller vlot de weg naar doel. In 41 wedstrijden scoorde hij twintig keer en deelde hij twaalf assists uit. In 2018 veroverde hij met Frankfurt de Duitse beker.

Volgens Britse media telt West Ham ongeveer 50 miljoen euro neer voor Haller. Daarmee maakt de Duitse club een gigantische winst op de speler die twee jaar geleden voor zeven miljoen euro overkwam van FC Utrecht. Frankfurt zag eerder deze zomer ook al de Serviër Luka Jovic voor om en bij de 60 miljoen euro naar Real Madrid verkassen.