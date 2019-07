N-VA wil hoorzitting over heibel tussen NMBS en Infrabel

De N-VA wil een hoorzitting in het federaal parlement met de CEO’s van de NMBS en Infrabel. Beide spoorbedrijven botsen opnieuw over de planning van infrastructuurwerken op het spoor. “De spoorbedrijven zitten op ramkoers. De reiziger dreigt verpletterd te worden tussen NMBS en Infrabel”, zegt Kamerlid Tomas Roggeman.

Het zit er bovenarms op tussen de NMBS en spoornetbeheerder Infrabel. De NMBS wil op een aantal trajecten meer treinen inleggen, maar kan dat niet omdat Infrabel heel veel spoorwerken tegelijk plant. “Wij weten vaak veel te laat welke werken gepland zijn”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. ­”Infrabel overlegt te weinig, wij worden te vaak voor voldongen feiten geplaatst.”

N-VA wil nu tekst en uitleg van de CEO’s van beide bedrijven. Volgens de partij zijn de klachten niet nieuw. “In november 2018 verweet de NMBS Infrabel al in een persbericht dat het onvoldoende communiceert over infrastructuurwerken op het spoor. In dezelfde maand eiste premier Michel een betere samenwerking tussen de beide bedrijven. Daar is dus niets van in huis gekomen”, zegt N-VA-Kamerlid Roggeman.

“We stellen vast dat het vertrouwen ontbreekt bij de twee bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor het spoorvervoer. We moeten vermijden dat de reiziger het slachtoffer wordt”, aldus Roggeman. Hij vindt dat de commissie Infrastructuur de CEO’s van beide bedrijven moet uitnodigen voor een hoorzitting. De N-VA’er dringt ook aan op overleg tussen beide bedrijven. “Het vertrouwen moet hersteld. Dat kan enkel door structurele contacten waarbij NMBS en Infrabel ernstig overleg voeren, rekening houdend met elkaars meerjarenplanning.”