FC Transfervrij: deze bekende voetballers zitten nog zonder club, waaronder oude bekenden van de Jupiler Pro League

De transfercarrousel draait op volle toeren. De meeste selecties beginnen langzaamaan vorm te krijgen. Wie een topper in huis wil halen, moet meestal heel wat miljoenen op tafel leggen. Maar er is ook een andere manier: een speler met een aflopend contract in huis halen. Voor een lagere prijs in de winter of gratis komende zomer.

Elk jaar zijn er wel een aantal spelers die weigeren om hun contract te verlengen bij hun huidige club. De reden? Dan zijn ze vrij om voor eender welke nieuwe club te tekenen in de zomer, zonder dat er onderhandeld moet worden over een transfersom. Wat dan ook het aangeboden loon al eens ten goede kan komen.

Zo pikte Juventus de transfervrije Adrien Rabiot en Aaron Ramsey op, twee middenvelders met een geschatte marktwaarde van respectievelijk vijftig en veertig miljoen euro. Ook Ander Herrera, met een marktwaarde van dertig miljoen euro, stapte na vijf seizoenen Manchester United transfervrij over. Hij speelt volgend seizoen bij Paris Saint-Germain.

Ook dit jaar staan er nog een aantal contractloze spelers in de wachtkamer op een nieuwe club. Denk alleen maar aan Mario Balotelli, die voor de zoveelste keer transfervrij is. Of 42-voudig Engels international Danny Welbeck. Wie pikt deze (voormalige) wereldsterren op?

Een overzicht (speler (vorige club) - marktwaarde):

Yacine Brahimi (FC Porto) - 21 miljoen

Mario Balotelli (Olympique Marseille) - 20 miljoen

Daniel Sturridge (Liverpool) - 15 miljoen

Danny Welbeck (Arsenal) - 12 miljoen

Gary Cahill (Chelsea) - 10 miljoen

Andy Carroll (West Ham) - 8 miljoen

Mauricio Pereyra (Krasnodar) - 7 miljoen

Leroy Fer (Swanse City) - 7 miljoen

Hatem Ben Arfa (Rennes) - 6 miljoen

Wilfried Bony (Swansea City) - 5,5 miljoen

Franck Ribéry (Bayern München) - 4 miljoen

Lazar Markovic (Liverpool) - 4 miljoen

Shinji Okazaki (Leicester) - 4 miljoen

Danny Simpson (Leicester) - 3,5 miljoen

Daniel Schwaab (PSV) - 3,5 miljoen

Laurent Depoitre (Huddersfield) - 3,5 miljoen

Keisuke Honda (Melbourne) - 3,5 miljoen

Fernando Llorente (Tottenham Hotspur) - 3,5 miljoen

Adrián (West Ham United) - 3,5 miljoen

Filipe Luís (Atlético Madrid) - 3 miljoen

Lee Cattermole (Sunderland) - 3 miljoen

Juanfran (Atlético Madrid) - 3 miljoen

Claudio Marchisio (Zenit Sint-Petersburg) - 3 miljoen

Thomas Vermaelen (Barcelona) - 2,5 miljoen

Dani Alves (Paris Saint-Germain) - 2,5 miljoen

Fábio Coentrão (Rio Ave) - 2,5 miljoen

Ignazio Abate (AC Milan) - 2 miljoen

Ashley Williams (Everton) - 2 miljoen

Yohan Cabaye (Al-Nasr) - 2 miljoen

Gianni Bruno (Cercle Brugge) - 1,8 miljoen

Martin Skrtel (Fenerbahçe) - 1,7 miljoen

Roman Neustädter (Fenerbahçe) - 1,7 miljoen

Stephan Lichtsteiner (Arsenal) - 1,5 miljoen

Jonathan Biabiany (Parma) - 1,5 miljoen

David Nugent (Derby County) - 1,5 miljoen

Younès Kaboul (Watford) - 1,5 miljoen

Steven Naismith (Norwich City) - 1,5 miljoen

Lewis Holtby (Hamburger SV) - 1,5 miljoen

Daniele De Rossi (AS Roma) - 1,5 miljoen

Nikolaos Karelis (KRC Genk) - 1,25 miljoen

Zarko Tomasevic (KV Oostende) - 1,2 miljoen

Patrice Evra (West Ham United) - 1 miljoen

Obafemi Martins (Shanghai Shenhua) - 1 miljoen

Ricardo van Rhijn (AZ) - 1 miljoen

Darren Bent (Derby County) - 1 miljoen

Giuseppi Rossi (Genoa) - 1 miljoen

Michel Vorm (Tottenham Hotspur) - 1 miljoen

Emmanuel Emenike (Olympiakos) - 1 miljoen

Darren Fletcher (Stoke City) - 1 miljoen

Johan Djourou (SPAL) - 0,8 miljoen

Alexander Büttner (Vitesse) - 0,8 miljoen

Jens Naessens (KVC Westerlo) - 0,5 miljoen

Anthony Vanden Borre (TP Mazembe) - 0,5 miljoen

Nathan Kabasele (FC Voluntari) - 0,4 miljoen

Jonathan Benteke (Oldham Athletic) - 0,4 miljoen

Logan Bailly (Excelsior Moeskroen) - 0,4 miljoen

Seth De Witte (KV Mechelen) - 0,4 miljoen

Ibrahima Conté (KV Oostende) - 0,4 miljoen

Benjamin Lambot (Cercle Brugge) - 0,4 miljoen

Nicolas Penneteau (Sporting Charleroi) - 0,4 miljoen

François Kompany (KSV Roeselare) - 0,3 miljoen

Holly Tshimanga (ASV Geel) - 0,1 miljoen

Pieter-Jan Monteyne (Hamme) - 0,1 miljoen