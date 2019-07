Eupen haalt ervaren Jens Cools terug naar België

Jens Cools voetbalt het komende seizoen voor AS Eupen. Dat hebben de Oostkantonners dinsdag laten weten. De 28-jarige verdedigende middenvelder komt over van het Cypriotische Paphos en ondertekent aan de Kehrweg een contract tot juni 2022.

“Het is ons doel het team in elke linie te versterken en daarom zijn we zeer tevreden dat Jens de overstap maakt”, reageert algemeen directeur Christoph Henkel. “Hij brengt de nodige ervaring van 145 wedstrijden in de Jupiler Pro League en 25 wedstrijden in de Cypriotische eerste klasse mee. Ook kan hij op verschillende posities op het veld uit de voeten en pikt hij geregeld zijn doelpunt mee.”

De Belg wordt gezien als de opvolger van de vertrokken Luis García. De zevenvoudig Spaans international liet na vijf seizoenen op 38-jarige leeftijd het Stadion aan de Kehrweg achter zich.

Cools voetbalde sinds 2018 voor Paphos, dat uitkomt op het hoogste niveau op Cyprus. Voordien was hij in eigen land aan de slag bij Westerlo (2010-2016), waar hij uit de jeugd kwam, en Waasland Beveren (2016-2018).