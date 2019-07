Drie vuilniszakken met radioactief afval opgehaald in Brussel

Brussel - In Brussel zijn vorige week drie vuilniszakken met daarin radioactief afval opgehaald. Een van de vuilniszakken had een te hoog radioactiviteitsniveau, waardoor de noodprocedure moest worden opgestart.

Vorige maandag werden een eerste keer twee radioactieve vuilniszakken opgehaald. Die zakken hadden echter een laag radioactiviteitsniveau van 6 millisievert, terwijl de alarmdrempel pas op 20 mSv ligt. De zakken vormden dus geen gevaar, en werden verbrand.

Een derde radioactieve vuilniszak werd afgelopen donderdag opgehaald. In tegenstelling tot de andere twee werd hier een radioactiviteit van 26 mSv gemeten, waardoor de noodprocedure werd opgestart. De inhoud van de vrachtwagen werd geïsoleerd, en de zak is voor een periode van tenminste één maand in quarantaine geplaatst.

De bestuurder en de ophaler van dienst zijn niet besmet, maar uit voorzorg welden ze wel naar het ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek gebracht. De aard van het radioactieve afval is niet gekend, maar waarschijnlijk gaat het om medisch afval.