Netflix schrapt controversiële zelfmoordscène uit populaire serie: “Rijkelijk laat, de schade is al aangericht”

De storm van kritiek op de volgens zowat alle experts veel te grafische zelfmoordscène in ‘13 Reasons Why’ was immens. Toch duurde het twee jaar voor Netflix ingreep in de populaire tienerserie. “We hebben nagedacht over het lopende debat over de reeks”, zegt Netflix. “Rijkelijk laat”, reageert de Belgische zelfdodingsexperte Gwendolyn Portzky. “De schade is al aangericht.”