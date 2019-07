Twee jongemannen doodgeschoten in Frankrijk bij “afrekening”

Twee mannen van rond de 20 jaar oud zijn maandagnacht in de Franse gemeente Stains doodgeschoten in wat “een afrekening” lijkt, zo heeft een bron dicht bij het dossier bevestigd.

“Twee individuen op een tweewieler” schoten kort voor middernacht meermaals op een geparkeerde wagen en de inkomhal van een gebouw in de wijk Clos Saint-Lazare. De wijk staat bekend “om haar handel in verdovende middelen”, zei de bron. Een derde jongeman, een broer van een van de doden, raakte gewond aan een been, maar is buiten levensgevaar.

Er werd een onderzoek geopend wegens doodslag in bende. Tot dusver werd niemand opgepakt. Ter plaatse werden hulzen van kaliber 7.62 mm gevonden, “eerder van het type kalasjnikov”, en enkele honderden meters verder werd een verkoolde scooter ontdekt.