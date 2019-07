Dries Mertens wil topscorer allertijden van Napoli worden (en tipt zijn club een versterking)

Als het aan Dries Mertens ligt, sluit de Rode Duivel zijn carrière af bij Napoli. De 32-jarige aanvaller is nog altijd even gretig als in zijn jonge jaren. Mertens heeft nog dertien goals nodig om zich tot topscorer allertijden van Napoli te kronen. De aanvaller denkt daarbij de hulp te kunnen gebruiken van James Rodríguez.

“Ik wil hier nog vele jaren spelen, maar helaas ben ik al 32”, vertelt Mertens tijdens een Q&A met de Rode Duivel. “Ik zou hier nog lang willen blijven. Voor Napoli spelen is al een droom voor mij, maar topscorer aller tijden van Napoli worden zou nóg mooier zijn. Dat is waarom ik graag een nieuw contract zou tekenen”, hint hij op een langer verblijf in de gelijknamige Italiaanse stad.

Om topscorer allertijden te worden, moet Mertens nog dertien keer het net vinden in het shirt van Napoli. Momenteel staat de 32-jarige Rode Duivel op de derde plaats, zes doelpunten achter Napoli-legende Diego Maradona en koploper Marek Hamsik. De Slowaak kwam in 520 duels tot 121 doelpunten. Mertens had slechts 282 doelpunten nodig om tot 109 doelpunten in dienst van Napoli te komen.

Mertens speelt eveneens in op de geruchten rond James Rodríguez, een van de beoogde aanwinsten van Napoli. “Het valt mij op dat andere teams deze zomer heel veel spelers kopen”, vertelt Mertens. “Wij hebben tot nu toe alleen Kostas Manolas gehaald. De spelers die wij halen, moeten echte versterkingen zijn en daarom zou iemand als James een welkome speler zijn. Hij kan het verschil maken bij ons.”

“Ik denk dat we grote spelers moeten kopen om het niveau van de selectie te verhogen”, vervolgt Mertens. “We hebben al een sterke ploeg, maar als we iets willen winnen, moeten we spelers kopen. Dat is duidelijk.”