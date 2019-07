Belgische wint prijs op Iers filmfestival met ‘The Best of Dorien B.’

‘The Best of Dorien B.’, het langspeeldebuut van de Belgische regisseur Anke Blondé, is afgelopen weekend in de prijzen gevallen op het Ierse filmfestival Galway Film Fleadh. Blondé won de ‘Best International First Feature’ award. De film ging eerder dit jaar in première tijdens het filmfestival van Rotterdam en opent in september het Filmfestival Oostende.

‘The Best of Dorien B.’ is een tragikomedie over Dorien, een dierenarts met een succesvolle echtgenoot en twee kinderen die aan haar leven begint te twijfelen wanneer ze haar ouders betrapt op jarenlang overspel en haar man wel erg close blijkt met een collega. Hoofdrolspelers zijn Kim Snauwaert en Jelle De Beule. Beide maken met de film hun debuut op het grote scherm. Daarnaast zijn er bijrollen voor Katelijne Verbeke, Wine Dierickx en Dirk van Dijck.

De film was al te zien op het Internationaal Film Festival Rotterdam, en op de filmfestivals van Peking, Lucca, Sydney en Edingburgh. Afgelopen weekend won de prent dus de ‘Best International First Feature’ award op het Ierse filmfestival Galway Film Fleadh. De Belgische première is voor 6 september, wanneer de film het Filmfestival Oostende opent.