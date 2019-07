Personeelstekort bij federale politie nog groter dan ten tijde van aanslagen in Brussel

Het personeelstekort bij de federale politie is sinds de aanslagen van 22 maart nog toegenomen. Toen bedroeg het tekort 14 procent van het kader, intussen is dat al opgelopen tot 16,3 procent. Dat zei ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) dinsdag in de Kamer.

De Crem gaf aan dat het personeelstekort bij de federale politie 16,3 procent van het referentiekader van 13.500 personeelsleden bedraagt. “In absolute cijfers is het personeelsaantal bij de politie de jongste jaren zo goed als stabiel gebleven. De krapte op de arbeidsmarkt, die zich over alle sectoren aandient, laat zich aanvoelen en maakt dat het moeilijk is om het personeelsaantal in absolute cijfers te verhogen”, legde de minister uit. Vrijdag buigt de ministerraad zich over een voorstel van De Crem - op voorzet van de federale politie - om enkele verschuivingen binnen het politiebudget door te voeren.

“Uw antwoord stelt mij allesbehalve gerust”, reageerde SP.A-parlemenstlid Meryame Kitir. Ze wees erop dat het personeelstekort hoger ligt dan toen het rapport van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart werd opgemaakt. “In plaats van het personeelstekort weg te werken, is het tekort alleen nog maar toegenomen”, laakte ze. “We gaan toch niet wachten tot opnieuw iets gebeurt waardoor we allemaal terug wakker schieten?”