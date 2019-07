Natuurpunt: Aantal egels in Vlaanderen bijna gehalveerd op 10 jaar tijd

Het aantal egels in Vlaanderen is tussen 2008 en 2018 bijna gehalveerd, zo zegt Natuurpunt. De organisatie vraagt om dringend actie te ondernemen om de daling tegen te gaan.

De achteruitgang van het egelbestand blijkt uit een grootschalig onderzoek dat Universiteit Gent in samenwerking met Natuurpunt en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft gevoerd. Daarvoor werd onder meer gebruikgemaakt van de 6.079 meldingen die sinds 2008 zijn ingegeven in de databank waarnemingen.be.

“Het is niet zo dat we jaarlijks minder waarnemingen binnenkrijgen”, zo nuanceert Diemer Vercayie, wetenschappelijk medewerker van Natuurpunt. “Want op tien jaar tijd is het aantal mensen dat waarnemingen instuurt toegenomen. Daarom is er een correctie doorgevoerd op basis van de ‘zoekinspanningen’. En daaruit komt die sterk dalende trend naar voren.”

Over de precieze oorzaak van de achteruitgang bestaat nog geen duidelijkheid. “We zien wel al enkele factoren die een rol spelen. Zo merken we dat de egel een slachtoffer is van het verkeer en van het dichte wegennetwerk in België. Bovendien is het aantal insecten afgenomen, waardoor de overlevingskansen van de egel verminderen”, zegt Vercayie. “Maar het valt niet uit te sluiten dat er nog andere factoren zijn die een rol spelen. Daarvoor is nog meer onderzoek nodig.”

Natuurpunt benadrukt wel dat er nu al tot actie moet worden overgegaan. “Een actieplan of soortbeschermingsplan met concrete maatregelen dringt zich op”, zo klinkt het. Zo wordt er onder meer gepleit voor “egelwegels”. “Als tuineigenaars openingen in tuinafsluitingen maken en tuinen op die manier opnieuw verbinden voor egels, dan kan heel wat aaneengesloten habitat gecreëerd worden en is de kans kleiner dat de dieren wegen moeten oversteken”, aldus Natuurpunt.