Antwerp en Laszlo Bölöni moeten plots vroeger Europees aan de bak: “Had die match tegen Viitorul liever niet gespeeld”

Eindelijk duidelijkheid voor Antwerp en zijn coach Laszlo Bölöni. Pas een dikke week voor hun Europese voorronde tegen het Roemeense Viitorul Constanta weten ze dat ze die matchen effectief moeten spelen.

LEES OOK. KV Mechelen mag (voorlopig) deelnemen aan de Europa League van de UEFA: “In theorie blijft alles mogelijk”

Te beginnen volgende donderdag op de Heizel, vlak voor de start van de Jupiler Pro League. Uiteraard hadden ze bij de Great Old gehoopt om pas een ronde later te moeten aantreden, in het geval KV Mechelen zijn ticket al was kwijtgeraakt. Maar dat is dus niet het geval.

Bölöni: “Ik heb gehoord dat we dan toch volgende week al in de Europa League aantreden. Dat de beslissing eindelijk genomen is. Ik had die match liever niet gespeeld want aan zo’n toernooi moeten beginnen zonder gerodeerd te zijn, zonder echt getest te zijn geweest, is een nadeel. Wie wél al aan de competitie begonnen is (zoals Viitorul, nvdr.), is in het voordeel. Maar bon, het is nu zo.”

“Of KV Mechelen nu Europa ingaat of niet: heel dit gedoe heeft het Belgisch voetbal gedevalueerd. Het is moeilijk te begrijpen dat zij die onze competitie organiseren en de regels opstellen, dat doen op een manier die niet afgestemd is op de UEFA.”