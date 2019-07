Westerlo presenteert met rechtsback Christoffer Remmer zesde aanwinst

Westerlo heeft de Deen Christoffer Remmer aangetrokken. De 26-jarige rechtsachter ondertekent in de Kempen een contract voor drie seizoenen. Dat meldt de ploeg uit de Proximus League.

De tekenen van het nieuwe Westerlo worden steeds beter zichtbaar. Met het aantrekken van Christoffer Remmer heeft Westerlo-trainer alweer een derde nieuwe verdediger tot zijn beschikking. Nadat eerder Fabien Antunes en Souleymane Kone overkwamen van respectievelijk STVV en Djurgarden, is Molde FK-rechtsback Remmer de derde aanwinst.

Remmer brak door bij FC Kopenhagen in zijn geboorteland Denemarken. Bij de club kwam hij tot 49 competitiewedstrijden en een invalbeurt in de Champions League tegen Real Madrid. In 2016 maakte hij de overstap naar het Noorse Molde FK. Na een aardige start raakte Remmer op een zijspoor bij de Noorse koploper. Dit seizoen kwam hij tot drie competitiewedstrijden en bleef hij twaalf keer 90 minuten lang op de bank.

Eerder al haalde Westerlo middenvelder Kader Keita en de aanvallers Recep Gül en Igor Vetokele naar het Kuipje. Het vernieuwde Westerlo opent zijn seizoen op 3 augustus met een verplaatsing naar Lommel.