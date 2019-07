Duitse Bundesbank waarschuwt voor Facebookmunt

De Duitse regering en de Bundesbank bekijken hoe ze kunnen vermijden dat de cryptomunt Libra, de toekomstige digitale munt van Facebook, een alternatief wordt voor de euro. Dat schrijft de krant Bild dinsdag. In België wacht de Nationale Bank voorlopig af, omdat het nog niet duidelijk is wat nu exact de plannen zijn van de internetreus.

Bild citeerde uit een interne nota van het ministerie van Financiën in Berlijn. Het ministerie wil geen verdere commentaar kwijt. Maar in regeringskringen klinkt het er wel dat de Libra een uitdaging vormt, niet in het minst voor de centrale banken, en dat de euro het enige betaalmiddel moet blijven in de EU.

Ook aan de overzijde van de grote plas werd er, opnieuw, gewaarschuwd voor de Libra. Minister van Financiën Steven Mnuchin wees op de grote ongerustheid dat criminelen de munt zouden gebruiken om geld wit te wassen of dat de munt zou dienen voor het financieren van terrorisme. Ook de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Jerome Powel, en zijn Britse collega, Mark Carney, spraken zich al uit tegen de munt, net als de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. En de Amerikaanse president zei via Twitter al dat hij geen fan is van bitcoins en andere virtuele munten.

Een gelijkaardige boodschap had bestuurder Benoît Coeuré van de Europese Centrale Bank (ECB) eerder deze maand al gegeven. “Het is ondenkbaar dat we ze hun gang laten gaan in het financiële systeem zonder regels om toezicht te kunnen houden, want dat is gewoon te gevaarlijk. We moeten sneller schakelen dan we ooit hebben gedaan.”

De Nationale Bank bekijkt de hele zaak, maar wacht nog af welke stappen er zouden komen. Het is immers nog niet duidelijk wat de plannen van Facebook zijn: willen ze betaalverkeer mogelijk maken of ook een betaalmunt worden? De instelling voegt eraan toe dat ook de ECB de zaak opvolgt, aldus woordvoerder Geert Sciot, ook omdat het om een globale speler gaat.

Facebook kondigde in juni de Libra aan. Die zou in 2020 beschikbaar moeten zijn en toelaten om goederen te kopen of geld door te sturen, met hetzelfde gemak als het versturen van een berichtje, klonk het bij de aankondiging.