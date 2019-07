Al negen landbouwers riskeren zware boete omdat ze oppompverbod IJzerbekken geschonden hebben

In het IJzerbekken in provincie West-Vlaanderen zijn al negen landbouwers betrapt op het oppompen van water. Vorige week werd nochtans een oppompverbod uitgevaardigd, want door de droogte staat het water te laag. Het risico op verzilting en onomkeerbare schade was volgens gourverneur Carl Decaluwé te groot.

Ondanks het oppompverbod dat vorige week van kracht ging, werden toch al negen landbouwers betrapt op het oppompen van water. De overtreders kregen een proces-verbaal en de boetes variëren tussen 200 en 1.600 euro. Zowel de lokale als de federale politie probeert voldoende te controleren op overtreders in de regio van het Ijzerbekken.

Gouverneur Carl Decaluwé roept nogmaals op om het oppompverbod te respecteren. “we hebben al andere landbouwers gesproken die zich bewust zijn van het probleem en het verbod mooi respecteren. Er zijn jammer genoeg enkelingen die niet solidair zijn en toch water oppompen. Dat is in hun eigen nadeel, want van zodra de verzilting te erg is, is dat negatief voor de landbouwers zelf”, aldus Decaluwé.