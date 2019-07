Opletten voor venijnige kompaskwallen aan onze kust

De gemeente Knokke-Heist waarschuwt voor de kompaskwal, die binnenkort zijn opwachting maakt aan de Belgische Oostkust. De kompaskwal is een erg vervelende kwallensoort: contact met de tentakels kan erg pijnlijk zijn.

Momenteel zwemmen vooral de blauwe haarkwal en de oorkwal rond aan de Belgische Oostkust. De eerste soort veroorzaakt een branderig gevoel bij contact met de huid, vergelijkbaar met het gevoel bij aanraking met een brandnetel. De oorkwal netelt in principe niet.

Maar nu komt het kompaskwallenseizoen eraan, waarschuwt de gemeente Knokke-Heist op haar website. Die soort is te herkennen aan een bruine hoedrand en (vaak) 16 bruine strepen op de hoed. De kompaskwal is de vervelendste kwallensoort in Belgische wateren, omdat contact met de tentakels erg pijnlijk kan zijn. Een aanraking met het dier veroorzaakt een branderig gevoel, jeuk en strepen op de huid. Er kunnen ook kleine blaasjes op de huid komen. De huidletsels verdwijnen normaal gezien na een paar uur.

WAT KAN JE DOEN BIJ EEN BEET?

Bij algemene symptomen (zwelling van gezicht of lippen, problemen met ademhaling,…) belt men best een arts of de 112. In het andere geval heeft het Antigifcentrum volgende tips:

*Spoel de aangetaste huid met zeewater. Gebruik hier geen zoet water voor, want dit kan de niet afgeschoten netelcellen alsnog activeren.

*Zichtbare tentakels kunnen door middel van een pincet of wattenstaafje worden verwijderd. Om onzichtbare tentakels te verwijderen kan men scheerschuim aanbrengen en voorzichtig schrapen met de rand van een stukje karton of bankkaart, van de tenen of vingers naar boven toe.

*De pijn kan verlicht worden door het getroffen lichaamsdeel in heet water (max. 45°C) te baden gedurende ongeveer 20 minuten.

*Desinfecteer de aangetaste zone met een ontsmettingsproduct.

*Bij oogcontact spoelen met fysiologisch water. Elk contact met de ogen dient door een arts te worden onderzocht.

*Het is aan te raden de aangetaste zone te beschermen tegen de zon om kans op vorming van littekens (bruine vlekken) te verminderen.

