KRC Genk verliest tweede kampioenenmaker: Ruslan Malinovskyi officieel naar Atalanta

De transfer van Ruslan Malinovskyi hing langere tijd in de lucht, maar dinsdagmiddag was het dan eindelijk officieel. De Oekraïense middenvelder van KRC Genk maakt, zoals verwacht, definitief de overstap naar Atalanta Bergamo, uitkomend in de Serie A. Malinovskyi is na Leandro Trossard de tweede speler van het kampioenselftal van KRC Genk die Limburg verlaat.

Zondagochtend kwamen KRC Genk en Atalanta Bergamo tot een akkoord over een transfersom voor Ruslan Malinovskyi. Italiaanse media meldden dat de Italiaanse club ruim dertien miljoen euro (exclusief bonussen) overmaakt aan de club uit Limburg.

Atalanta Bergamo is verheugd met de komst van de middenvelder. Zijn nieuwe werkgever omschrijft hem als “een complete middenvelder die beschikt over een aantal uitzonderlijke kwaliteiten. Hij beschikt over flexibiliteit, snelheid, een precieze laatste pass en een krachtig, nauwkeurig en vaak dodelijk schot in het linkerbeen.”

Mogelijk komen Malinovskyi en KRC Genk elkaar over een aantal weken alweer tegen. Beide ploegen kwalificeerden zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League, al moeten beide ploegen hoogstwaarschijnlijk aantreden in pot 4 van de loting.

Malinovskyi had al langere tijd zijn zinnen gezet op een transfer naar het buitenland. De Oekraïner, een van de uitblinkers van KRC Genk in het afgelopen seizoen, ontkende zelf echter de bewering van trainer Felice Mazzu dat hij niet meeging op trainingskamp, omdat de middenvelder niet in de “optimale mentale toestand” zou verkeren.

Het maakte de middenvelder “ontzettend boos”. “Het was mijn beslissing om niet mee te gaan op stage. Ik zei dat eerlijk aan de coach omdat ik de opbouw van zijn nieuwe ploeg niet wilde verstoren. Ik zag dat als een teken van mijn respect voor hem en voor Genk. Ik zou veel kunnen zeggen, maar ik verkies dat niet te doen uit respect voor mijn ploegmaats, de supporters en de club. Maar ik houd niet van deze situatie. Geloof me, het is niet mijn schuld.”

Bij KRC Genk kwam de middenvelder in drie seizoenen tot 135 wedstrijden waarin hij dertig keer wist te scoren. Het Genkse publiek zal Malinovskyi vooral blijven herinneren van zijn doeltreffende afstandsschoten.