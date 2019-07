Belgische man verdrinkt voor Spaanse kust: “Alles geprobeerd, maar de golven waren te hevig”

Een Belgische man (51) is dinsdagochtend verdronken vlak voor de kust van het Spaanse L’Escala, in de provincie Gerona. De man kwam in moeilijkheden in de wilde zee. Zijn echtgenote riep de hulp in van de uitbaters van een beachbar, maar ook zij konden hem niet redden. “We hebben 150 meter ver gezwommen en konden hem nog op onze surfplank leggen. Maar hij was al bewusteloos. Alle hulp kwam te laat.”

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend omstreeks 10.30 uur op het strand van Del Riuet in L’Escala, een populair toeristisch plaatsje aan de Spaanse Costa Brava. De Belgische man, van wie de identiteit nog onbekend is, besloot ondanks de hevige golven de zee in te gaan. “Het was druk op het strand, maar slechts weinig mensen zaten in het water door de wilde zee”, vertelt Quim Martinez (37), uitbater van de lokale beachbar, aan onze redactie. “Op een gegeven moment kwam er een vrouw in paniek naar ons toegelopen. “Hulp, hulp, mijn man is aan het verdrinken”, riep ze in paniek.”

“Mijn collega Jordi en ik zijn helemaal geen redders. Maar dat is hier al langer het probleem, er zijn gewoon geen redders op ons strand. Ik ben eigenlijk een berggids van opleiding. Maar we hebben niet geaarzeld en zijn meteen met een surfplank in het water gegaan. Het water was enorm hevig. We hebben 150 meter tegen de golven in gezwommen tot we bij die man kwamen. Hij lag al deels onder het water en was bewusteloos. We hebben hem op onze plank gelegd en de eerste verzorging proberen toedienen, maar we wisten toen al hoe erg de situatie was. Hij antwoordde niet en was volgens ons al weg.”

Nog voor ze in het water gingen, hadden de beachbar-uitbaters de hulpdiensten verwittigd. Zij kwamen met motors ter plekke en dienden op het strand nog verder reanimatie toe op het Belgische slachtoffer, maar tevergeefs. “Een heel trieste situatie. Zijn echtgenote was volledig in shock.”

De politie bekommerde zich nadien om het lichaam van het slachtoffer en de opvang van zijn echtgenote. Del Riuet staat erom bekend dat het een zeer druk bezocht strand is, maar er is dus geen strandwacht aanwezig. De plek is populair bij windsurfers, die er kunnen genieten van de hoge golven. Maar volgens Quim Martinez gebeuren er wel vaker ongevallen omdat de lokale regering het verzuimt om er een strandwacht te organiseren. “Een jaar geleden heeft mijn vader ook een ouder koppel uit zee moeten redden. Ook toen ging het trouwens om Belgische mensen. Die mensen hebben het gelukkig overleefd, maar vandaag is het fataal afgelopen. Wij vragen al lang om redders, of een uitkijktoren of een vlag, die de veiligheid op zee helpen inschatten. Het is jammer dat het eerst fout moet lopen vooraleer er misschien eens iets gedaan zal worden.”