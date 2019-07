Dag één, en de gemoederen lopen hoog op: “Spanning tussen N-VA en Vlaams Belang is nu al voelbaar”

In het nieuw samengesteld parlement is de commissie Binnenlandse Zaken voor de eerste keer bijeengekomen. De vraag van Dries Van Langenhove over onveiligheid in openluchtzwembaden leidde meteen tot een pittige discussie met Pieter De Crem (CD&V). Als minister van Binnenlandse Zaken wil De Crem een manier zoeken om een wekelijkse “pantomime” te vermijden. “Het spanningsveld tussen N-VA en Vlaams Belang is nu al voelbaar.”