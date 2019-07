Verdachte (24) dodelijk vluchtmisdrijf in Brussel onder voorwaarden vrijgelaten

Brussel - De 24-jarige chauffeur die zondagochtend in het centrum van Brussel een Roemeense man van 21 jaar doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, is door de Brusselse onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.

A.M. gaf zich maandagmiddag zelf aan bij de politie nadat zijn voertuig, dat duidelijk te zien was op camerabeelden, in de buurt van het ongeval was teruggevonden.

De onderzoeksrechter heeft dinsdag beslist om de man onder strikte voorwaarden vrij te laten, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket.

Hij mag zijn woning niet verlaten tussen 22 uur en 6 uur, moet een opleiding volgen bij het VIAS instituut en zich psychologisch laten begeleiden. Verder mag A.M. niet meer rijden en moet hij binnen de 24 uur zijn rijbewijs inleveren bij de politie.