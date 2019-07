“Spaanse Jamie Vardy” gaat van vrachtwagenchauffeur naar Europa League in achttien maanden

Een zeer langgekoesterde droom van Enric Gallego gaat in vervulling. De 32-jarige centrumspits maakte een transfer naar Getafe en speelt aankomend seizoen in de Europa League.

Spelen in Camp Nou of Santiago Bernabeu, het is voor elk (Spaans) kind een grote droom. Zo ook voor Enric Gallego, tot voor kort nog gewoon vrachtwagenchauffeur en uitkomend bij derdedivisionist UE Cornellà. Dertien jaar lang probeerde de Spanjaard door te breken, maar tot een profcontract kwam het nooit.

Van vrachtwagenchauffeur naar profvoetballer in achttien maanden tijd, het kan hard gaan in de voetballerij, weet ook Gallego. Foto: Photo News

De spits groeide op in de voorsteden van Barcelona waarbij hij alle zeilen bij moest zetten om een voetballeven in de hoogste amateurklassen te combineren met een fulltimebaan. Gallego ontsnapte als vrachtwagenchauffeur aan een ernstig ongeluk, waarna hij een fietsverhuurbedrijfje startte in de populaire Spaanse badplaats. “Iedereen in het betaalde voetbal houdt van zijn baan”, vertelt Gallego tegen Reuters. “Elke voetballer heeft ouders, broers, zussen en andere familieleden die fulltime werken. Door een soortgelijk leven te hebben geleid, waardeer ik het profvoetbal misschien net een beetje meer.”

Uitgerekend tijdens zijn korte uitstapjes naar FC Badalona en UE Olot miste Gallego het meest historische moment uit de clubgeschiedenis van Cornellà. De Spaanse derdedivisionist, waar Gallego in totaal zes seizoenen zou voetballen, lootte het sterrenensemble van Real Madrid. Voor de thuiswedstrijd week de oude club van Gallego naar het stadion van Espanyol, waar het voor maar liefst 28.000 man speelde. In een halfvol Santiago Bernabeu werd de ploeg in de return echter compleet weggespeeld, waardoor de totaalscore eindigde in een 9-1-nederlaag.

Foto: Photo News

Gallego leek zijn eenmalige kans om in een van de grootste stadions ter wereld aan zich voorbij zien gaan. Totdat zijn carrière in de laatste achttien maanden in een stroomversnelling terechtkwam. In januari 2018 tekende Gallego zijn eerste semi-profcontract bij Extremadura UD, uitkomend in La Liga 3, twee niveaus onder de competitie met onder meer FC Barcelona en Real Madrid.

In het westen van Spanje ontpopte Gallego zich tot een ware goalgetter. Een ware doelpuntenregen trok over Extremadura, waarbij de spits in een kalenderjaar 26 goals maakte in 39 wedstrijden. Een droomtransfer naar Huesca, destijds uitkomend in het hoogste niveau, volgde. “Veel spelers hebben op een hoog niveau gespeeld in de jeugdteams, maar hebben hun potentieel uiteindelijk nooit waar kunnen maken”, realiseert Gallego. “Ik heb altijd op dezelfde manier getraind, heb altijd op het derde en vierde niveau van Spanje gevoetbald, totdat ik plots een kans kreeg die ik met beide handen aangreep.”

Spaanse Vardy

Spaanse media trekken maar al te graag vergelijkingen met Jamie Vardy, Aritz Aduriz en Jorge Molina, drie laatbloeiers die naam maakte in Europese topcompetities. “Elk jaar voel ik me steeds comfortabeler op het veld, zowel mentaal als fysiek”, vertelt Gallego. “Zeker als je naar de wat oudere spelers als Aduriz en Molina kijkt, geeft je dat een enorme push om tot het uiterste te gaan.”

Gallego hoopt een voorbeeld te zijn voor andere 30-plussers die tegen het profvoetbal aanhikken. “Als wat mij is overkomen een voorbeeld kan zijn voor andere spelers en ik hen zo motiveer om te blijven werken aan een stap hogerop in hun eigen carrière, dan is dat nog beter”, aldus Gallego.

Foto: Photo News

Met Huesca slaagde Gallego er niet in om zich te handhaven op het hoogste niveau. Bij Getafe treft de Spanjaard een ploeg met geheel andere ambities. Van degradatievoetbal stapt Gallego over naar de Europa League, waarbij de club de ambities heeft uitgesproken om op korte termijn deel te nemen aan de Champions League. Of de 32-jarige Gallego dat avontuur nog meemaakt, is nog afwachten.