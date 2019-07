Man steekt vriendin (17) neer en deelt foto’s op sociale media

Een 21-jarige jongeman uit Utica, in de Amerikaanse staat New York, heeft zijn minderjarige vriendin neergestoken. Meteen daarna plaatste hij op sociale media foto’s van de misdaad.

Afgelopen zondag werd de politie van Utica overspoeld met noodoproepen. Buurtbewoners vonden de 21-jarige Brandon Clark, wiens leven in het teken stond van gamen, in een doodlopende straat met naast hem het levenloze lichaam van zijn 17-jarige vriendin.

De politie kwam meteen ter plaatse en toen ze Clark probeerden te benaderen, stak hij zichzelf in de nek met een mes. Net voor hij naast het lichaam van Bianca Devins ging liggen, maakte hij nog een selfie. Hij werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert niet meer in levensgevaar. Inmiddels werd hij aangeklaagd voor moord.

rest easy, bianca devins ? you will get the justice you deserve #ripbianca #justiceforbianca pic.twitter.com/kPyLMdVhtE — elisha (@blksilas) 15 juli 2019

Devins kwam eerder die avond om het leven na een hoogopgelopen ruzie na een concert in New York. “Leden van Discord, een chatprogramma voor gamers, zagen de foto’s van Devins en contacteerden onmiddellijk de politie”, zegt een woordvoerder van Discord aan CNN. “We zijn diep geraakt door deze verschrikkelijke moord. We werken nauw samen met de politie en het gerecht en helpen waar we kunnen. Onze gedachten gaan uit naar Devins en haar familie.”

Inmiddels heeft ook de familie van het slachtoffer gereageerd op de brutale moord. “Bianca was getalenteerd, een fantastische zus en dochter en bovenal een prachtige dame. Ze werd veel te snel van ons afgenomen. Ze is samen met haar kat ‘Belle’ in de hemel naar ons aan het kijken. We zullen haar altijd herinneren als onze prinses.”