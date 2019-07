Gwendolyn Rutten (Open VLD) naar Brussels parlement voor ultiem ‘intern overleg’: “Ik zie de schaduw van N-VA”

De Brusselse formatie-eindsprint is nog steeds niet ingezet. De reden? Open VLD blijft proberen om alsnog de MR aan boord te hijsen. Partijvoorzitster Gwendolyn Rutten is in het Brussels parlement voor ‘intern overleg’. “Ik zie de schaduw van de N-VA”, aldus Olivier Maingain.

Kort na de middag kwamen de Brusselse onderhandelaars van PS, Ecolo, Défi, Groen, Open VLD en one.brussels-SP.A opnieuw bijeen voor wat ‘hopelijk’ de laatste vergadering zou worden over het bestuursakkoord 2019-2024. Over heel wat grote hoofdstukken is al een consensus. Speerpunten van het Brussels regeerakkoord zijn mobiliteit en wonen. Meerdere partijen maken zich sterk dat er vandaag nog geland kan worden - nog altijd vóór de vooropgestelde deadline van 21 juli.

De besprekingen liepen gisteren onverwachts een dag vertraging op, omdat Open VLD in de laatste rechte lijn toch nog een poging waagde om de MR te betrekken bij de onderhandelingen. De andere partijen gingen ervan uit dat de liberalen hun strijd om als ‘blauwe familie’ deel te nemen gestaakt hadden, maar nu de MR incontournable blijkt te zijn op het niveau van de Waalse regering en Franse Gemeenschapsregering is de hoop opgeflakkerd om er ook in Brussel bij te zijn. De MR zou bereid zijn om de teksten die ze niet mee onderhandeld heeft, zonder grote wijzigingen te ondertekenen in ruil voor een regeringslid.

Krijgt Brussel dan toch een zevenpartijencoalitie? Tot hiertoe vingen de Open VLD’ers steevast bot. De groenen, PS en ook Défi hebben weinig zin om de plannen nog om te gooien. ‘Er wordt gepraat onder zes partijen’, aldus Elke Van den Brandt (Groen).

“Schaduw van de N-VA”

Een niet mis te verstane boodschap had ook Olivier Maingain (Défi), die samen met de Schaarbeekse burgemeester Bernard Clerfayt zijn partij vertegenwoordigt. Allicht wordt die laatste de Défi-minister. “De MR wilt zich nu plots in deze onderhandelingen knokken, ze lijken bereid om eender welke tekst te ondertekenen als ze er maar bij zijn. Ik zie de schaduw van de N-VA achter dat manoeuvre”, verklaarde hij. “Trouwens, ik weet dat ook de Open VLD-onderhandelaars de wil hebben om dit project te doen slagen.”

Ze doen nochtans hun best om hun eigen wens door te drukken. In plaats van de inhoudelijke gesprekken te starten, schortten Open VLD’ers Sven Gatz en Guy Vanhengel de onderhandelingen meteen op. Intussen zakte partijvoorzitster Gwendolyn Rutten af naar het Brussels parlement voor ‘intern overleg’. Omstreeks 15u30 waren de onderhandelingen nog altijd niet gestart, de liberalen zaten samen terwijl de anderen wachtten.

.