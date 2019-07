Paris Saint-Germain heeft met ex-Zulte Waregem-speler Abdou Diallo verdediging op orde

Abdou Diallo in het shirt van Borussia Dortmund. Foto: AFP

Het gat in de defensie van Paris Saint-Germain is definitief gevuld. Nadat PSG misgreep bij Matthijs de Ligt, heeft de club wel beet bij Abdou Diallo van Borussia Dortmund. De Parijzenaars betalen 30 miljoen euro voor de Senegalese Fransman, die in het seizoen 2015/2016 voor Zulte Waregem uitkwam.

PSG moest op zoek naar een alternatief toen target Matthijs de Ligt van Ajax onhaalbaar bleek te zijn. De Nederlander is momenteel met de laatste onderhandelingen bezig met Juventus. Bij de zoektocht kwam PSG uit bij Diallo, de volgende op het lijstje van de Franse topclub.

Voor Diallo legt Paris Saint-Germain zo’n dertig miljoen euro neer, een bedrag wat middels bonussen nog op kan lopen tot 34 miljoen euro. Diallo lijkt daardoor voor de zekerheid op speelminuten te kiezen, nadat Borussia Dortmund onder meer verdediger Mats Hummels naar het westen van Duitsland wist te lokken.

Diallo is een oude bekende voor de Jupiler Pro League. In het seizoen 2015/2016 speelde Diallo 33 keer in het shirt van Zulte Waregem. Met Essevee behaalde Diallo play-offs 1, waar het uiteindelijk niet verder kwam dan de zesde plaats.

Abdou Diallo speelde op huurbasis bij Zulte Waregem. Foto: Photo News

Voor de andere nog in te vullen positie grepen de Parijzenaars al mis bij Frenkie de Jong. De Nederlander koos voor een miljoenentransfer van Ajax naar FC Barcelona. Naar verluidt heeft PSG de Spaanse Serviër Sergej Milinkovic-Savic op het oog. De oudere broer van Vanja (Standard Luik) staat nog vier seizoenen onder contract bij Lazio Roma, waardoor PSG de portemonnee moet gaan trekken.