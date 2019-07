Man bijt ex-collega oor af: fikse schadevergoeding

Menen - De man die tijdens een ruzie het oor afbeet van een toenmalige collega kreeg een voorwaardelijke celstraf. Aan het slachtoffer moet hij een fikse schadevergoeding betalen.

Het is ondertussen al bijna zes jaar geleden dat een ruzie tussen collega’s in de beschutte werkplaats ’t Veer in Menen volledig uit de hand liep. Op 2 oktober 2013 had het slachtoffer bij M’hamed E. aangedrongen dat hij sneller moest werken. Dat pikte de beklaagde niet en hij ging volledig door het lint. De man nam zijn collega vast, zette zijn tanden in het oor van het slachtoffer en beet het effectief af. Met alle moeite van de wereld konden de collega’s E. tot bedaren brengen. Volgens de verdediging werd E. al enige tijd gepest door zijn toenmalige collega. “Die man heeft mijn cliënt voortdurend gepest en getreiterd. Altijd probeerde mijn cliënt zijn kalmte te bewaren. Maar toen is er iets in hem geknakt. De collega had hem niet alleen weer zitten treiteren, maar had hem ook een kopstoot gegeven. Dat was voor mijn cliënt de druppel.”

Oor gereconstrueerd

Het oor van het slachtoffer kon zo goed als volledig worden gereconstrueerd. E. moet wel opdraaien voor de kosten. Aan zijn ex-collega moet hij 27.216 euro schadevergoeding betalen. Daarnaast kreeg hij ook nog een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en ook de boete van 600 euro is volledig met uitstel.