Vlaams gezin al vier dagen zonder bagage op Lanzarote: “Op deze manier kunnen we niet genieten van week all-in”

Beveren-Waas - Een Vlaams gezin wacht na vier dagen op Lanzarote nog altijd op hun bagage. “Op deze manier kunnen we echt niet genieten van de all-in die we hier geboekt hebben”, zegt Iris Werrens uit het Oost-Vlaamse Melsele, die met haar man Steven Van Goethem en zoontje Luka (8) zaterdag terugkeert naar huis.

Steven, Iris en Luka zouden zaterdag om 13.30 uur opstijgen voor een deugddoende vakantie in Playa Blanca op Lanzarote. Maar net op die dag ontstonden problemen met de automatische bagageafhandeling op Brussels Airport, en dus vertrokken tal van vliegtuigen zonder bagage. Ook bij dat van het gezin uit Melsele was dat het geval.

“Ik ben er nog net in geslaagd om wat ondergoed, teenslippers en zwemkledij in mijn handbagage te stoppen”, zegt Iris. “We hebben 2,5 uur zitten wachten op het vliegtuig om uiteindelijk met 3 uur vertraging op Lanzarote aan te komen. De hostess vertelde ons daar nog dat onze bagage snel bij ons zou zijn. Maar we zitten hier al vier dagen en onze twee koffers zijn hier nog altijd niet. Heel frustrerend.”

Zorgeloze all-in

Reisorganisator Tui had maandag nochtans gecommuniceerd dat alle bagage onderweg was en diezelfde dag nog zou aankomen bij de reizigers. “Wij hebben al een paar keer gebeld en hoorden ook dat er bagage onderweg was via Madrid, maar kregen nog steeds geen bericht dat ze hier is. We krijgen wel 60 euro schadevergoeding per koffer om hier kleren te kunnen kopen, maar we zijn al twee voormiddagen kwijt door te gaan winkelen. We hebben 4.000 euro betaald voor een zorgeloze all-in. Plezant is het op deze manier echt niet.”

Zaterdag keert het gezin terug naar Melsele. “We zijn heel lang rustig gebleven, maar nu we lezen dat alle bagage zogezegd ter plaatse is, vonden we het nodig om van ons te laten horen. Een Waals gezin van vijf is hier in dezelfde situatie. Op deze manier kan niemand genieten.”

Bagage onderweg

Volgens Tui-woordvoerder Piet Demeyere heeft het gezin pech dat ze net op Lanzarote zijn. “Er was zoveel bagage naar daar dat het maandagavond niet allemaal meer op het vliegtuig kon”, klinkt het. “Maar er is goed nieuws: vanmiddag is er nog een vlucht vertrokken en om 18.30 uur vertrekken de laatste stukken ook richting Lanzarote. Normaal hebben ze vanavond hun bagage. We hebben er nog eens op aangedrongen dat ze het in orde zouden brengen.”