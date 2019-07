Partijgenote haalt uit naar Michael Freilich (N-VA): “Nodeloze en kwetsende uitspraak over hoofddoek”

Antwerpen -

Antwerps N-VA-gemeenteraadslid Sevilay Altintas uit op Facebook haar ongenoegen over een uitspraak van partijgenoot Michael Freilich in Le Soir. Hij zei dat het dragen van een keppeltje een teken van geloofsovertuiging is, terwijl een hoofddoek een teken van onderdrukking is. “Nodeloos en kwetsend”, vindt Altintas.