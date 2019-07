Ursula von der Leyen verkozen tot voorzitter Europese Commissie

Met de steun van de verkozenen van haar eigen Europese Volkspartij (182 zetels) en van de socialistische (153 zetels) en liberaal-centristische (108) fracties kwam von der Leyen aan de 374 stemmen die ze minstens nodig had. Maar veel overschot had ze niet.

“Ik voel me vereerd en overweldigd”, zo reageerde von der Leyen zopas op haar verkiezing tot eerste vrouwelijke Commissievoorzitter. “De taak maakt me nederig. Het is een grote verantwoordelijkheid.” Von der Leyen beloofde de parlementsleden om te werken aan een “verenigd Europa”, dat de onderlinge verdeeldheid kan overstijgen en “klaar is om te vechten voor de toekomst”. De Duitse sprak daarbij de hoop uit dat ze constructief zal kunnen samenwerken met het halfrond.

Er wacht haar echter nog werk om een groter draagvlak onder de Europese verkozenen te bereiken. Met 383 stemmen had von der Leyen maar negen stemmen op overschot. 327 Europarlementsleden stemden tegen haar voordracht en 22 leden onthielden zich. Eén iemand stemde blanco. Ter vergelijking: de voordracht van Juncker werd vijf jaar geleden met 422 tegen 250 bij 47 onthoudingen goedgekeurd.

Von der Leyen werd begin deze maand door de staatshoofden en regeringsleiders van de 28 lidstaten quasi unaniem voorgedragen als hun kandidate om de komende vijf jaar de Commissie te leiden. Maar omdat de Duitse zich niet als topkandidaat aan de kiezer had gepresenteerd, stuitte haar voordracht op nogal wat weerstand in het parlement.

My most sincere congratulations and very best wishes to @vonderleyen after her election as President of the European Commission . I really think she has all the qualities of political competence and European commitment to lead our #Europa