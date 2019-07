Vissers worden kilometers meegesleurd door meterslang roofdier

Zeven vissers konden hun ogen niet geloven toen ze na een strijd van enkele uren zagen wat ze aan de haak hadden geslagen. De mannen voeren voor de kust van San Francisco, vlakbij het beroemde eiland Alcatraz, op zoek naar koehaaien en ruwe haaien, toen ze plots een enorme ruk aan de vislijn voelden. Ze lichtten het anker om het gevangen dier uit te putten, maar werden minstens drie kilometer verder gesleurd voor de enorme vis boven water kwam. “Het is een witte haai”, aldus de enthousiaste vissers.

De reusachtige vangst van de vissers was in een mum van tijd wereldnieuws, maar daar was ook een grote keerzijde aan voor Joe Gamez, de man die de vistripjes organiseert. Hij werd overspoeld door haatberichten en dreigmails van de hand van mensen die de jacht op haaien afkeuren.

“We deden niks verkeerd”, klinkt het op de Facebookpagina van Gamez, die de witte haai weer vrijliet. “Ik zal goed slapen vannacht.”

bekijk ook

Onderzoekers kunnen ogen niet geloven wanneer ongenodigde gast opduikt tijdens vreetpartij haaien: “Onmogelijk”

Strandgangers en zwemmers in paniek wanneer ze grote hamerhaai wel erg dicht bij kustlijn zien zwemmen