Man vandaliseert kinderboerderij in Herentals uit frustratie na val met de fiets

Vorselaar / Herentals - Een 30-jarige man uit Vorselaar zal binnenkort voor de rechtbank moeten verschijnen voor vandalisme aan kinderboerderij De Lentehei in Herentals. Hij pleegde de feiten uit frustratie, omdat hij met zijn fiets ten val was gekomen. Dat meldt de lokale politie van de zone Neteland.

In de nacht van 5 op 6 juli werd voor duizenden euro’s schade aangericht aan de kinderboerderij. Na onderzoek door de politie kwam de dertiger in beeld. Hij verklaarde dat hij met zijn fiets op de tractorsluis van De Lentehei was gereden - een betonnen blok in het midden van de weg om autoverkeer tegen te gaan - en zwaar ten val was gekomen. Uit frustratie had hij daarop de inboedel van de nabijgelegen kinderboerderij kort en klein geslagen.

De man, die bij de val gewond was geraakt, ging daarna naar het ziekenhuis van Herentals om zich te laten verzorgen. Hij zei daar dat hij overvallen werd.

