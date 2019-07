Man probeert halve kilogram cocaïne langs douane te smokkelen... onder zijn pruik

Het was niet slecht gevonden. Alleen kon de uitvoering wat beter. Wat minder opvallend. Want er kwamen geen drugshonden aan te pas om een Colombiaanse drugssmokkelaar te arresteren. Agenten zagen meteen dat hij iets onder zijn pruik had verstopt. Een halve kilogram cocaïne, zo bleek.

De Columbiaanse man werd bij aankomst op de luchthaven El Prat in Barcelona meteen uit de rij wachtenden aan de identiteitscontrole gehaald.

Het idee was misschien niet slecht, de uitvoering iets minder. Je kon immers vanop afstand zien dat de man iets onder zijn pruik verstopt had.

De man trok de aandacht van de officier omdat hij “behoorlijk zenuwachtig” was en zijn pruik “onevenredig groot” was en vreemd op zijn hoofd stond, zei de politie in een verklaring.

Officieren ondervroegen de man en vonden een “perfect afgesloten pakket op zijn hoofd geplakt”. Het bevatte 503 gram cocaïne.

Hij was vanuit Botoga naar Spanje gekomen en is aangehouden in afwachting van zijn proces.