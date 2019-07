Nijlen - Een 47-jarige man uit Nijlen is zondag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in het Noord-Franse Hargnies. Dat bevestigt Paul Verbeeck, de burgemeester van Nijlen (CD&V).

De veertiger was met een groep motorrijders op uitstap. Hij botste in een bocht op een mobilhome, die uit de andere richting kwam. De Nijlenaar stierf ter plaatse. Later meer.