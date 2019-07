‘Zuster Insuline’, de Vlaamse boerendochter die wereldnieuws werd toen ze haar moorden bekende

Wetteren -

Zuster Godfrieda was nieuws tot in Zuid-Amerika, toen ze veertig jaar geleden de moorden op verschillende rusthuisbewoners bekende. ‘Zuster insuline’werd haar bijnaam. En nu is ze zelf overleden op haar 86ste. In alle anonimiteit, zelfs buiten medeweten van sommige familieleden. “De zuster is zeker niet de enige die verantwoordelijk is voor alle leed”, zegt de dokter die destijds de zaak naar buiten bracht, en zo misschien nog meer moorden voorkwam.