Instagram onder vuur omdat foto’s van gruwelijke moord op tiener (17) urenlang online blijven

De 17-jarige Bianca Devins is afgelopen weekend op gruwelijke wijze om het leven gebracht, nadat haar vriend dacht dat ze met een man geflirt had tijdens een concert. Brandon Andrew Clark (21) was zo jaloers dat hij haar keel oversneed. Alsof dat nog niet gruwelijk genoeg was, zette Clark foto’s van zijn afgrijselijke daad online op zijn Instagram Stories. “Het spijt me, Bianca”, schreef hij bij de beelden die minstens twaalf uur online bleven staan, opgeslagen en gedeeld werden, voor Instagram ze verwijderde. Niet alleen de brutale moord, maar ook de publicatie van de beelden veroorzaken heel wat ophef in de Verenigde Staten.

Bianca Devins was nog maar twee maanden samen met Brandon Clark, toen ze naar een concert trok en daar enkele woorden wisselde met een man. Maar dat zag Clark helemaal anders: in een vlaag van jaloezie sneed hij zijn vriendin de keel over, omdat hij ervan overtuigd was dat zij met de andere concertganger geflirt had. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Instagram Stories

Nadat Clark Bianca had vermoord, belde hij naar verluidt de politie, dreigend dat hij uit leven zou stappen. Maar intussen had hij heel andere plannen. Hij poseerde met het dode lichaam van de tiener en maakte ook selfies terwijl hij op een zeil lag, dat Bianca bedekte. Even later zette hij de beelden online via Instagram.

Toen de agenten arriveerden bij het huis van Clark, stak hij zichzelf in de hals in een poging zichzelf van het leven te berouwen. Volgens de Amerikaanse media bleef hij dingen op sociale media posten, zelfs toen hij bloedend onder schot werd gehouden. Terwijl hij naar het ziekenhuis werd gebracht, ontdekte de politie het lichaam van Bianca. Clark werd aangeklaagd voor moord. Zijn Instagram Stories over de moord bleven echter actief.

Wanhopige oproep familie

“Stop alsjeblieft met de beelden te delen”, reageerde de radeloze familie van Bianca meteen. “Die foto’s zijn walgelijk. Herinner Bianca alsjeblieft hoe ze in het echte leven was.” De jonge vrouw was erg geliefd op sociale media en had al een trouwe schare fans verzameld. Toen het nieuws van haar dood uitlekte, werden er massaal boodschappen gedeeld met de hashtag #RIPBianca.

De Instagram Stories van de moordenaar stonden online tot er klachten binnenliepen bij Instagram en de politie. Na meer dan twaalf uur, gingen de beelden pas offline. Het duurde echter nog een tijdje voor de account van Clark werd neergehaald. Het sociale mediaplatform ligt dan ook onder vuur omdat ze “foto’s van borsten onmiddellijk kunnen verwijderen”, maar dergelijke gruwelijke beelden gewoon blijven staan.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.