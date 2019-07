Brusselse formatie rond. Of toch nog niet

Brussel - De kans is groot dat er vanavond een akkoord is voor de vorming van een Brusselse regering. Even liet een van de onderhandelaars zelfs uitschijnen dat de deal rond was, maar dat werd snel weer herroepen.

Naar verluidt zit men wel dicht bij een akkoord. Bij het buitengaan, voor een korte eetpauze, benadrukten zowel PS-onderhandelaarster Laurette Onkelinx als Elke Van den Brandt (Groen) dat het uitgesloten is dat de huidige ploeg wordt uitgebreid naar zeven partijen - Open Vld drong aan op ook MR aan boord te nemen. “We hebben de hele tijd met zes partijen onderhandeld. Het is logisch dat we daarmee verder gaan”, zei Van den Brandt.

Naar verluidt keren de onderhandelaars niet meer terug naar het Brussels Parlement, maar zullen ze hun werkzaamheden op een geheime plek voortzetten.

Wellicht tot de finish.

