Tester Saido Berahino overtuigt (nog) niet bij Zulte Waregem

Zulte Waregem en KV Oostende speelden 1-1 gelijk. Voor de pauze zagen we een paar vloeiende acties van Essevee. Maar telkens ontbrak de afwerking. Tester Saido Berahino probeerde zich in de kijker te spelen, al lukte dat niet echt. In de eerste helft speelde hij vanaf de linkerflank, daarna opereerde hij in de punt van de aanval.

Essevee had het merendeel van het balbezit. KV Oostende probeerde eruit te komen via snelle tegenstoten. Sakala kreeg enkele mogelijkheden, maar zijn vizier staat nog niet op scherp. Na balverlies van Sané kon Zarandia alleen op Dutoit af, maar de KVO-verdediger haalde Zarandia neer: penalty. De strafschop van Oberlin werd gestopt door Dutoit. In de rebound miste Walsh. Vijf minuten voor rust moest Oberlin naar de kant ten gevolge van een scherpe tackle die hij incasseerde van Faes. Op slag van rusten kon Bjordal dan toch de score openen voor de thuisploeg, nadat het leer afweek op Sané.

In de tweede helft verwaterde het niveau, al had dat ook te maken met de vele wissels. Na een goeie individuele actie van Hjulsager kwam Guri ietwat gelukkig in balbezit. De spits twijfelde niet: 1-1. Rajsel mikte in de slotfase nog op de paal. En Schelfhout haalde nog een bal vanop de lijn weg.

Bij Essevee waren Bürki, Demir en Baudry nog gekwetst. Bij KV Oostende waren D’Haese en Jonckheere afwezig. (jcs)

DOELPUNTEN: 45’ Bjordal 1-0, 55’ Guri 1-1

Zulte Waregem: Bossut, Walsh, De fauw, Humphreys (52’ Timotheou), Kainourgios (72’ Pletinckx), Seck (52’ Marcq), Govea (65’ Van Hecke), Zarandia (65’ Nissilä), Berahino (65’ Soisalo), Bjordal (72’ Heylen), Oberlin (41’ De Smet)

KV Oostende: Dutoit (60’ Schelfhout), Capon (60’ Bataille), Faes (60’ Milovic), Sané (60’ Lombaerts), Skulason (60’ Ndenbe), Palaversa (60’ Neto), Vandendriessche (60’ Marquet), Hjulsager (60’ Banda), Canesin (60’ Boonen), Guri (60’ Rajsel), Sakala (60’ Vargas)