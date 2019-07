Opnieuw meisje (17) betast op wildwaterbaan in Rozebroeken: "Ze scholden me uit voor hoer"

Een 17-jarig meisje is vorige week woensdag op de wildwaterbaan in Rozebroeken door een tiener betast. De politie werd erbij geroepen en die stelde een proces-verbaal op voor aanranding van de eerbaarheid op een minderjarige. “Ik wil niet dat de dader vrijuit gaat”, zegt haar vader.

Leila (niet de echte naam van het meisje) was woensdagnamiddag met vier vriendinnen in Rozebroeken. “Ze ging tegen mijn zin, want ik had gelezen wat daar allemaal gebeurde”, zegt haar vader ...