STVV vindt Braziliaanse aanvaller in Denemarken

STVV heeft zich versterkt met Allan Sousa. De Braziliaanse centrumspits wordt voor een seizoen geleend van de Deense eersteklasser Vejle BK, zonder aankoopoptie. Dat maakten de Kanaries dinsdag bekend.

Sousa zette zijn eerste stappen in het profvoetbal in Qatar. De Braziliaan voetbalde een half jaar voor Al-Arabi, om de rest van het seizoen uitgeleend te worden aan reeksgenoot Al-Markhiya. In de woestijn was de intussen 22-jarige Sousa goed voor 10 doelpunten in 12 wedstrijden. In januari 2017 maakte hij de overstap naar de Deense traditieclub Vejle BK, toen een tweedeklasser. Met negen treffers en acht assists in 28 wedstrijden hielp de Braziliaan Vejle BK in 2018 aan de titel en de promotie. Tijdens zijn periode in Denemarken liet Sousa 70 wedstrijden, 21 doelpunten en 15 assists optekenen.

De Braziliaan is de zesde zomerversterking voor STVV, na de Japanners Daniel Schmidt en Yuma Suzuki, de Vietnamees Cong Phuong Nguyen en onze landgenoten Thibault De Smet en Mathieu Troonbeeckx.