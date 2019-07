VN trekt aan alarmbel om twee uitersten: hongersnood én obesitas nemen toe

Het aantal mensen dat wereldwijd honger lijdt, is voor het derde jaar op rij toegenomen. Dat blijkt uit een studie van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties. Meer dan 820 miljoen mensen, of bijna 11 procent van de wereldbevolking, hadden in 2018 niet genoeg te eten. Die stijging is te wijten aan meerdere factoren: conflicten, de klimaatcrisis en economische onzekerheid.